Liga Nacional: festejaron Marina, Sansimoni y Brocal
Jueves 19 de Febrero 2026 - 16:15hs
31°
Jueves 19 de Febrero 2026 - 16:15hs
Olavarría
31°
Infoeme
 deportes
 Básquet
 19 de Febrero de 2026 | 13:49

Liga Nacional: festejaron Marina, Sansimoni y Brocal

En la noche del pasado miércoles tuvo continuidad la Liga Nacional y fue con festejo para los deportistas olavarrienses.

Foto: Liga Nacional

La máxima categoría del básquet argentino completó una nueva fecha de la Fase Regular y en condición de visitante, ganaron La Unión y Oberá Tenis Club.

 

En el estadio del “Rockero”, y en la continuidad de la gira, Oberá Tenis Club derrotó a Obras Basket por 86 a 80 en un reñido duelo donde el “Celeste” manejó las acciones y supo controlar su ventaja.

 

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni fue uno de los máximos anotadores con 13 puntos en 21:36 minutos de juego. Además, el olavarriense sumó 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero. Agustín Brocal, por su parte, terminó el partido con 9 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos en 35:16.

 

Por otro lado, La Unión se volvió a presentar en Entre Ríos y se impuso a Regatas cortándole la buena racha. Fue 73 a 67 en un cruce por demás parejo con cambios del tanteador y definición incierta para cortar la racha negativa de cinco derrotas seguidas.

 

En la “U”, Mariano Marina aportó 2 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 20:56 minutos.

 

