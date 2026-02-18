Paro nacional: este jueves se verán afectadas las prestaciones de la Dirección de Veterinaria Municipal | Infoeme
Miércoles 18 de Febrero 2026
Miércoles 18 de Febrero 2026
Olavarría
 Política
 18 de Febrero de 2026

Paro nacional: este jueves se verán afectadas las prestaciones de la Dirección de Veterinaria Municipal

Al igual que varios servicios muncipales y de contratados, se informa a la comunidad que, debido al Paro Nacional, se verán afectadas prestaciones que se brindan desde la Dirección de Veterinaria Municipal. 

Esta medida de fuerza se llevará a cabo este jueves 19 de febrero, en el marco del paro impulsado por la CGT en rechazo al proyecto de ley de Reforma Laboral.

En ese sentido, se detalló que se debió reprogramar tanto el bloqueo antirrábico pautado para dicha jornada, como así también los turnos de castraciones programadas en el Centro Veterinario Municipal.

