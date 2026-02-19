Trabajadores de Fate protestan en la Panamericana tras el cierre de la empresa | Infoeme
Jueves 19 de Febrero 2026 - 10:54hs
22°
Jueves 19 de Febrero 2026 - 10:54hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 19 de Febrero de 2026 | 09:44

Trabajadores de Fate protestan en la Panamericana tras el cierre de la empresa

La protesta es en medio del paro general y en rechazo a la reforma laboral. Fate decidió cerrar y despedir a sus 900 trabajadores.

Trabajadores de Fate, docentes nucleados en Ctera y organizaciones sociales protestan este jueves sobre la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes, en reclamo por el cierre de la empresa y para oponerse a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes realizaron el corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, en medio del paro general dispuesto por la CGT.

En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería Nacional que solicitó a los trabajadores si podrían al menos liberar medio carril de la citada Autopista, lo que finalmente ocurrió.

De todas maneras, se informó que, si bien la circulación en la zona no es como la que hay habitualmente en un día laboral, quienes deban ir por el lugar donde se encuentra la protesta, pueden desviarse por la Avenida Avellaneda.

Cabe recordar que el miércoles el Gobierno nacional y el de Axel Kicillof dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto entre Fate y los trabajadores luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta de San Fernando. La medida deja sin efecto los 920 despidos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME