Miércoles 18 de Febrero 2026 - 18:48hs
 18 de Febrero de 2026 | 17:21

Paro Nacional en Olavarría: no habrá recolección de residuos por 24 horas

Así lo confirmaron el Municipio y Transportes Malvinas. La medida comenzará a regir desde las 20 horas de este miércoles.

Desde la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos, Transportes Malvinas SA, se informó que se verá afectado dicho servicio debido a la adhesión de los/las trabajadores al Paro Nacional convocado para las próximas horas. 

La medida comenzará a regir desde las 20 horas de este miércoles y se prolongará hasta el mismo horario de la jornada del jueves. 

Por este motivo no se prestará el servicio de recolección nocturna de residuos este 18 de febrero, como así tampoco el recorrido matutino y vespertino del 19 del corriente. 

Además, tampoco se realizará el servicio de barrido mecánico nocturno durante el miércoles ni manual matutino el jueves. El servicio se normalizará en la noche del jueves.

