Paro Nacional en Olavarría: UTA adhiere y no funcionará el servicio de transporte público

En el marco del paro nacional, el Municipio de Olavarría y UTA confirmaron que no habrá servicio de transporte público urbano ni interurbano durante toda la jornada de este jueves 19 de febrero en Olavarría.

La información se conoció este miércoles a través de un comunicado que envió la UTA: "Desde la Unión Tranviarios Automotor Mar del Plata nos adherimos al paro convocado por la Confederación General del Trabajo, en defensa de la Ley de Reforma Laboral, a partir de las 00:00 horas".

Esta medida de fuerza se dará en las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Azul, Tandil, Partido de la Costa y Olavarría.