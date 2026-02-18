Paro Nacional en Olavarría: UTA adhiere y no funcionará el servicio de transporte público | Infoeme
 18 de Febrero de 2026 | 18:47

Paro Nacional en Olavarría: UTA adhiere y no funcionará el servicio de transporte público

La medida rige para toda la jornada de este jueves 19 de febrero, tanto para el servicio urbano como interurbano.

En el marco del paro nacional, el Municipio de Olavarría y UTA confirmaron que no habrá servicio de transporte público urbano ni interurbano durante toda la jornada de este jueves 19 de febrero en Olavarría.

La información se conoció este miércoles a través de un comunicado que envió la UTA: "Desde la Unión Tranviarios Automotor Mar del Plata nos adherimos al paro convocado por la Confederación General del Trabajo, en defensa de la Ley de Reforma Laboral, a partir de las 00:00 horas".

Esta medida de fuerza se dará en las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Azul, Tandil, Partido de la Costa y Olavarría.

 

