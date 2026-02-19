Iniciaron los trabajos para la construcción de la “cabecera” para conductores de transporte público de pasajeros

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada de este miércoles se iniciaron diversos trabajos en el campus de la Universidad Nacional del Centro, llevados a cabo desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, para la concreción de la denominada “cabecera” que será destinada a trabajadores y trabajadoras del servicio de transporte público de pasajeros.

Las tareas consisten, en su primera etapa, de los movimientos de suelos, nivelación y puesta en condiciones del terreno para la posterior confección de una platea y disposición de un contenedor, el cual contará además con las correspondientes instalaciones en materia de sanitarios, mobiliario y suministro eléctrico.

La obra se enmarca en el encuentro celebrado semanas atrás, que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y que contó con la participación del rector Marcelo Aba, autoridades de la Unicen y los decanos Gustavo Flensborg y María Peralta, de las facultades de Ciencias Sociales e Ingeniería respectivamente.

En ese marco, se firmó un documento en el que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires cedió al Municipio un espacio del predio para poder llevar a cabo a la puesta en marcha de una “cabecera” del servicio de transporte público de pasajeros.

Vale destacar que, además de la incorporación de ese espacio, el proyecto contempla la adecuación de calles para el ingreso, egreso y estacionamiento de unidades, como así también las instalaciones necesarias para la comodidad de quienes hagan uso del lugar.

“Hace más de 15 años que los trabajadores vienen solicitando tener un espacio donde parar durante la jornada laboral, ya que son muchas horas. Esta demanda fue planteada en la mesa de transporte y nos pusimos a trabajar para buscar una solución concreta. El lugar es un espacio estratégico ya que tiene mucha afluencia de pasajeros y también era una demanda de la comunidad universitaria que las distintas líneas entren al campus”, indicó el intendente municipal en aquel entonces.

Se trata de la respuesta a una solicitud histórica de los choferes, que permitirá no sólo mejorar sus condiciones laborales, sino también seguir acompañando el servicio de transporte público de pasajeros desde la comuna, tanto a usuarios como trabajadores del sector.

Los conductores/as podrán acceder a instalaciones sanitarias adecuadas, tal cual lo exige tanto la legislación laboral como los convenios colectivos de trabajo. Ese beneficio se traduce además en una mayor fluidez y operatividad en el servicio, que no se verá afectado por ocasionales situaciones de emergencia.

La obra beneficiará además a los integrantes de la comunidad educativa no sólo de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, sino también de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, ya que todas las líneas de transporte urbano tendrán en su recorrido el campus universitario, lo cual favorecerá a vecinos y vecinas que por diversos motivos se acercan diariamente a ese punto de la ciudad.