La ABO suma dos equipos, pero pierde a Independiente | Infoeme
Miércoles 18 de Febrero 2026 - 18:48hs
La ABO suma dos equipos, pero pierde a Independiente

La Asociación de Básquet de Olavarría inició con la actividad de verano, pero se prepara para el inicio de la competencia oficial con la confirmación de que uno de los grandes protagonistas no será de la partida. Además, suma a Deportivo Argentino de Pehuajó y Jorge Newbery.

El básquet olavarriense se prepara para el comienzo de la actividad oficial y será con el estreno de Deportivo Argentino y el retorno de Jorge Newbery, pero perderá a uno de sus grandes protagonistas ya que Independiente jugará en Mar del Plata.

 

El “Rojinegro” tandilense, múltiple campeón en todas las categorías del básquet local, anunció su incorporación a los certámenes de la Asociación Marplatense de Básquet intentando lograr un salto de calidad en la competencia y en lo formativo.

 

Por otro lado, pensando en el inicio oficial del año, la máxima categoría de Olavarría sumará a Deportivo Argentino. La incorporación, que incluye también a las categorías formativas, tratada en reunión de delegados fue aprobada por unanimidad, por lo que se sumará a la Zona B del torneo y en condición de visitante durante el primer semestre.

 

Otro que regresa será Jorge Newbery de Tandil que competirá en las categorías formativas masculinas.

 

