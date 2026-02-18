La ABO suma dos equipos, pero pierde a Independiente

El básquet olavarriense se prepara para el comienzo de la actividad oficial y será con el estreno de Deportivo Argentino y el retorno de Jorge Newbery, pero perderá a uno de sus grandes protagonistas ya que Independiente jugará en Mar del Plata.

El “Rojinegro” tandilense, múltiple campeón en todas las categorías del básquet local, anunció su incorporación a los certámenes de la Asociación Marplatense de Básquet intentando lograr un salto de calidad en la competencia y en lo formativo.

Por otro lado, pensando en el inicio oficial del año, la máxima categoría de Olavarría sumará a Deportivo Argentino. La incorporación, que incluye también a las categorías formativas, tratada en reunión de delegados fue aprobada por unanimidad, por lo que se sumará a la Zona B del torneo y en condición de visitante durante el primer semestre.

Otro que regresa será Jorge Newbery de Tandil que competirá en las categorías formativas masculinas.