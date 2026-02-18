Una mujer murió tras un vuelco en la Ruta 51 y dos personas resultaron heridas

Un trágico accidente vial se registró durante la jornada del martes sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 542, en jurisdicción de General La Madrid, donde una mujer perdió la vida tras el vuelco de un automóvil.

El siniestro involucró a un Fiat Siena que se desplazaba desde Monte Hermoso hacia Rosario, provincia de Santa Fe. Por causas que aún se investigan, el vehículo se despistó y volcó, provocando graves consecuencias para sus ocupantes.

En el rodado viajaban un matrimonio y una niña de 10 años. Los tres fueron trasladados de urgencia al Hospital Dr. Mariano Etchegaray, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Patricia Beatriz Leguizamón, de 52 años, quien había sido intervenida quirúrgicamente.

El conductor, también de 52 años, y la menor permanecen internados con golpes y heridas leves, aunque fuera de peligro. En la causa intervienen la Ayudantía Fiscal de General La Madrid y la UFI N° 7, a cargo del fiscal Marcelo Urlezaga, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas.