Reforma laboral: sin el artículo de licencias, Diputados sesiona este jueves desde las 14 horas

La Cámara de Diputados sesionará mañana jueves a las 14 con el objetivo de aprobar con modificaciones el proyecto de reforma laboral. Si obtiene media sanción, la iniciativa volverá al Senado para su tratamiento definitivo, previsto para el viernes 27.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de, y acompañado por los jefes de bloque de la, el, el. En caso de asistencia perfecta, la sesión deberá iniciarse con 132 legisladores, ya que Provincias Unidas, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda anticiparon que no darán quórum.

La convocatoria se presentó luego de que comenzara a firmarse el dictamen de comisión, que ya no incluirá el artículo 44 referido a cambios en el pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral. Poco antes de las 18, el oficialismo reunía 44 firmas -27 de la Comisión de Presupuesto y 17 de Trabajo-, según informó el diputado Lisandro Almirón. El dictamen de mayoría fue rubricado por los bloques que impulsaron la sesión.

Bornoroni había anticipado al inicio del debate que se eliminaría el artículo que establecía el pago del 50% del salario en casos de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral, y del 75% cuando el trabajador tuviera familia a cargo.

Unión por la Patria presentó un dictamen propio con una propuesta alternativa que plantea revertir desregulaciones recientes y ampliar derechos laborales, con el argumento de adecuarlos a los cambios tecnológicos y productivos.

Fuente: DIB.