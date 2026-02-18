Liga Nacional: victoria por la mínima para Ferro

Ferro Carril Oeste derrotó, como local, a Instituto en un reñido partido de Fase Regular de la máxima categoría del básquet nacional que se definió en tiempo extra.

El “Verdolaga” se impuso 76 a 75 a Instituto en el Héctor Etchart en un juego parejo, intenso y con mucha actividad defensiva que se definió en tiempo suplementario. Había sido igualdad en 67 al cabo de los primeros cuatro periodos.

Alejandro Diez, fue uno de los máximos anotadores del elenco de Caballito con 11 puntos en 17:52 minutos. Además, el olavarriense sumó 2 rebotes y 2 asistencias.