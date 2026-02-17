Perro del SPB de Sierra Chica y su guía colaboraron en la exitosa búsqueda de empleado rural en Bolívar

Tres perros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y sus guías colaboraron en la exitosa búsqueda de un hombre de 45 años que permaneció sin paradero conocido durante dos días en el partido de Bolívar.

Se trata de Brisa, Baloo y Mut, tres canes de las subsedes de Cinotecnia del SPB de Urdampilleta, Sierra Chica y Mar del Plata, los que prestaron servicio en las últimas horas para localizar al hombre perdido en una zona rural, luego de salir del establecimiento Don Jesús.

Los canes especializados en la búsqueda de personas y sus guías fueron convocados por la SubDDI de Bolívar ante la denuncia por la averiguación de paradero de un empleado rural que el viernes a la noche debería haber llegado a su domicilio, y no lo hizo.

El operativo contó con la colaboración coordinada de diversas fuerzas de seguridad y equipos especializados, incluyendo el Comando de Prevención de Delitos Rurales, la Sub DDI Bolívar, los Bomberos Voluntarios y los Departamentos Descentralizados de la Dirección de Cinotecnia del Servicio Penitenciario Bonaerense, con perros de rastreo especializados.

La coordinación estuvo a cargo del Prefecto Mayor (E.G) Mario Torena y su equipo de la sede de Mar del Plata: Alcaide Mayor (E.G) Pablo Castro, Suboficial Principal (E.G) Martín Morales y Suboficial Mayor (E.G) Ulises González, quienes trabajaron con el can especializado Mut.

Asimismo, participaron el Subprefecto (E.G) Marcelo Salazar y su equipo de la sede Sierra Chica: Suboficial Mayor (E.G) Mario Minella y Suboficial Mayor (E.G) Mario Claveri, con el can especializado Baloo, y el Grupo de Canes de la Unidad Penal 17 de Urdampilleta, liderado por el Suboficial Principal (E.G) Lorenzo Coronel, junto al can de rastro Brisa.

El personal de la Dirección de Cinotecnia se presentó en la Sub Sede de la DDI para colaborar según lo solicitado por el Director del área de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos de Bolívar, coordinando las tareas necesarias y cumpliendo los protocolos establecidos, incluyendo la toma de la muestra de olor de referencia en el domicilio del ciudadano.

La investigación de los últimos avistamientos determinó dos posibles lugares: la Estancia “El Rincón”, donde moradores confirmaron haber visto al hombre, y el campo donde desempeñaba sus tareas rurales, específicamente en el apuntalamiento de postes de alambre.

La búsqueda inicial se concentró en la Estancia “El Rincón”, donde los canes de rastreo guiaron al personal en un trayecto de aproximadamente 2 a 3 kilómetros hasta alcanzar la zona donde se encontraba otro grupo de búsqueda, que había iniciado el rastro desde el tambo “El Mojón”, último lugar físico donde se observó al hombre buscado.

A las dos horas de iniciada la búsqueda, personal de la Policía Rural de Bolívar informó sobre el hallazgo de una persona con características coincidentes con el buscado, quien fue confirmado posteriormente en un establecimiento vecino dentro del paraje “El Rincón”.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y desde la Jefatura del SPB destacaron la labor de los agentes y los canes por su labor al servicio de la comunidad.

Fuente: SPB.