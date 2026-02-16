Insólita iniciativa en Neuquén para que los Therians también se vacunen

Los Therians todavía está en boca de todos y mientras continúa la repercusión en redes sociales, las autoridades del Ministerio de Salud de Neuquén aprovecharon el furor para realizar una insólita iniciativa para mantener el calendario de vacunación al día.

A través de las redes sociales de la cartera sanitaria provincial, las autoridades se hicieron eco de la nueva tendencia y lo utilizaron para incrementar la vacunación en Neuquén, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, comienza el escrito en la cuenta de Instagram.

“Cuidar tu salud siempre es importante”, suma la publicación y concluye con que “vacunarse sigue siendo tendencia”.

En Neuquén podes acercarte a cualquier centro de salud u hospital provincial para mantener en fecha el calendario de vacunación. Como era de esperarse, esta publicación provocó centenares de comentarios, muchos de los cuales fueron a favor y otros en contra. (NA)