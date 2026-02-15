El Torneo Regional Amateur tiene a los ascendidos | Infoeme
El Torneo Regional Amateur tiene a los ascendidos

En diferentes escenarios del país se confirmaron los cuatro equipos que jugarán en el Torneo Federal A.

Foto: Noticias Data

Llegó a su fin una nueva edición del Torneo Regional Amateur organizado por el Consejo Federal y se definieron los cuatro equipos ascendidos.

 

En el cotejo entre la Región Pampeana Sur y la Región Pampeana Norte, el verdugo de Racing se quedó en la puerta del ascenso. Ferro Carril Oeste cayó ante Escobar F.C. por 1 a 0. Escobar encontró el gol a 35 minutos del primer tiempo a través de Osias Barreto y jugará en el Torneo Federal A.

 

Además, FADEC de Mendoza derrotó 3 a 2 a La Amistad de Cipolletti y se aseguró el ascenso. Gonzalo Klusener en dos oportunidades y Brian Zabaleta marcaron en el equipo ascendido, mientras que, para el elenco de Río Negro, Nicolás Figueroa y Santiago Gómez anotaron.

 

Por penales, Defensores de Puerto Vilelas venció a Juventud Unida de Gualeguaychú tras igualar 1 a 1 con goles de Gonzalo Ríos para el ganador y Leandro Larrea para el entrerriano. En la definición fue 7 a 6.

 

Por último, Tucumán Central se impuso 4 a 3 a Juniors Paz de Córdoba en la definición por penales. Habían igualado 1 a 1 en los 90´ con goles de Matías Francucci en contra de su propio arco para el elenco que festejó el ascenso y Juan Francisco Bonet en el cordobés.

 

