Liga Federal: el “Chaira” confirmó juveniles y tiene plantel completo

Racing ansía su regreso a la tercera categoría del básquet nacional y en las últimas horas terminó de definir el plantel.

El elenco dirigido por Matías Orlando intensifica los trabajos de pretemporada mientras aguarda por la confirmación del fixture de la Zona A de la Conferencia Sudeste y terminó de definir las fichas juveniles que integrarán la lista de buena fe.

Conocidas las siete fichas mayores -aunque solo jueguen cinco por partido-, el “Chiara” también contará con el tresarroyense Bautista Besmalinovich y el marplatense Juan Ignacio Pereyra como fichas U21 de refuerzo.

Además, también se sumaron el azuleño Facundo Migliazzo y el juvenil surgido en El Fortín, Thiago Ciappina y surgidos de la cantera, terminar de conformar el plantel Bautista Cuadrillero, Genaro Larregina, Joaquín Hoffman, Bruno Dieser y Tomás Díaz.