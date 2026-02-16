Aprehendieron a un joven tras un llamado al 911 por hurto infraganti | Infoeme
Aprehendieron a un joven tras un llamado al 911 por hurto infraganti

Personal del Comando de Patrulla aprehendió a un joven de 19 años tras un hurto infraganti en avenida Pringles, luego de un llamado al 911 en Olavarría.

Este lunes, personal del Comando de Patrulla intervino ante un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho delictivo sobre avenida Pringles al 4700, en la ciudad de Olavarría.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un masculino de 19 años, quien instantes antes había sustraído elementos del interior del cajón de herramientas de un camión estacionado en la vía pública.

Durante el procedimiento policial se recogió como elemento secuestrado un bidón de plástico que contenía aproximadamente 20 litros de gasoil, sustancia que habría sido sustraída del vehículo.

El aprehendido fue trasladado y alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la UFI N°07, a cargo del Dr. Urlezaga, bajo la carátula de hurto infraganti.

