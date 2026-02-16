Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada

Seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada en casi mil procedimientos hubo durante la 26° edición del Cosquín Rock 2026 en la provincia de Córdoba, la cual tuvo lugar este 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, la fuerza policial antinarcotráfico realizó varios operativos preventivos en el festival Cosquín Rock, los cuales concluyeron con detenidos y droga incautada.

En el dispositivo implementado se desplegaron distintos vehículos identificables, scanner móvil, personal del equipo táctico, investigadores y guías con canes detectores de narcóticos.

“Los recursos fueron distribuidos para establecer controles vehiculares sobre la Autovía Punilla (altura Santa María de Punilla) y RN 38 (Molinari), patrullajes preventivos en inmediaciones del predio y controles antinarcóticos en el interior del evento”, destacaron.

Durante ambos días del espectáculo, se llevaron a cabo un total de 946 procedimientos positivos con secuestro de 15.872 dosis de marihuana, 152 de cocaína, MDMA, LSD, entre otros elementos.

Además, los oficiales detuvieron a seis hombres, todos mayores de edad, quienes se encuentra acusados por infracción a Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Por otra parte, los aprehendidos y las evidencias secuestradas quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico.