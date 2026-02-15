Bochas: hubo Selectivo de Segunda y Zonal de Tercera | Infoeme
Domingo 15 de Febrero 2026 - 21:40hs
24°
Domingo 15 de Febrero 2026 - 21:40hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 15 de Febrero de 2026 | 18:20

Bochas: hubo Selectivo de Segunda y Zonal de Tercera

En el transcurso del pasado fin de semana y en la previa de las elecciones en la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, hubo actividad en los escenarios locales con la disputa del Selectivo Individual de Segunda Categoría y el primer Zonal del año, el Individual de Tercera.

Sin descanso pasan los días en la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” y en diferentes escenarios, se llevó a cabo el Selectivo Individual de Segunda. Además, Benjamín Olmedo compitió en el Torneo Zonal de Tercera.

 

Durante el transcurso del fin de semana, se jugó el Selectivo Individual de Segunda donde se consagró Emmanuel Lis tras imponerse a Fernando Díaz por 12 a 7. Participaron alrededor de 40 bochófilos.

 

Por otro lado, en 9 de Julio, Benjamín Olmedo participó del Torneo Zonal Individual de Tercera y con un triunfo y una derrota, quedó sin posibilidades de presentarse en el Campeonato Provincial.

 

Olmedo, había derrotado 12 a 10 al jugador de Bolívar y sucumbió ante el jugador de 9 de Julio por idéntico resultado.

 

Fuente: Hablemos de Bochas

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME