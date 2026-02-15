Bochas: hubo Selectivo de Segunda y Zonal de Tercera

Sin descanso pasan los días en la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” y en diferentes escenarios, se llevó a cabo el Selectivo Individual de Segunda. Además, Benjamín Olmedo compitió en el Torneo Zonal de Tercera.

Durante el transcurso del fin de semana, se jugó el Selectivo Individual de Segunda donde se consagró Emmanuel Lis tras imponerse a Fernando Díaz por 12 a 7. Participaron alrededor de 40 bochófilos.

Por otro lado, en 9 de Julio, Benjamín Olmedo participó del Torneo Zonal Individual de Tercera y con un triunfo y una derrota, quedó sin posibilidades de presentarse en el Campeonato Provincial.

Olmedo, había derrotado 12 a 10 al jugador de Bolívar y sucumbió ante el jugador de 9 de Julio por idéntico resultado.

Fuente: Hablemos de Bochas