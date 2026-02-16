Olavarrienses en Liga Argentina: Merchant sigue aportando en la racha de Viedma | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: Merchant sigue aportando en la racha de Viedma

Jeffrey Merchant volvió a hacer un importante aporte en el triunfo de Deportivo Viedma que volvió a presentarse en la Liga Argentina.

Foto: Aramburu Fotografía

En la noche del domingo, Deportivo Viedma logró un valioso triunfo ante Lanús en condición de local en la continuidad de la Fase Regular de la segunda categoría del básquet nacional.

 

Deportivo Viedma derrotó a Lanús por 104 a 97 en un verdadero partidazo correspondiente a la fecha 22 de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

 

El equipo conducido por Guillermo Bogliacino volvió a demostrar que atraviesa su mejor momento y alcanzó su 12ª victoria de la temporada para estirar la racha a cinco triunfos consecutivos.

 

En una noche vibrante y de alto voltaje, Jeffrey Merchant volvió a ser una de las figuras con 13 puntos en 26:41 minutos en cancha. Además, el olavarriense sumó 7 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

 

