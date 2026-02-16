Salta: atropelló, mató y luego protagonizó un segundo accidente donde murió

Una secuencia fatal ocurrió en la provincia de Salta cuando un conductor, que habría estado alcoholizado, atropelló y mató a un ciclista, se dio a la fuga y minutos después protagonizó un segundo accidente donde murió. En este último siniestro una mujer sufrió fracturas.

El primer accidente sucedió este domingo en la localidad salteña de La Merced, sobre la ruta nacional 68, cuando el conductor embistió a un ciclista, lo mató y luego se dio a la fuga sin asistir a la víctima, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La secuencia fatal continuó minutos después cuando a los pocos kilómetros, en la curva de Sumalao, el mismo conductor protagonizó un segundo siniestro.

En dicha ocasión, conforme a lo informado por el medio El Tribuno, chocó de frente con un auto Volkswagen Gol Trend en el que iba una mujer que se dirigía a su trabajo.

Producto de este último siniestro el conductor falleció, mientras que la mujer resultó con fracturas expuestas, por lo que debió ser trasladada al hospital.

En un comienzo ambos casos generaron varios interrogantes hasta que las autoridades locales confirmaron que se trataban de accidentes protagonizados por un mismo conductor. (NA)