Salta: atropelló, mató y luego protagonizó un segundo accidente donde murió | Infoeme
Lunes 16 de Febrero 2026 - 14:34hs
33°
Lunes 16 de Febrero 2026 - 14:34hs
Olavarría
33°
Infoeme
 |  policiales
 - 16 de Febrero de 2026 | 14:12

Salta: atropelló, mató y luego protagonizó un segundo accidente donde murió

En el último siniestro una mujer sufrió fracturas. Creen que el conductor estaba alcoholizado.

Una secuencia fatal ocurrió en la provincia de Salta cuando un conductor, que habría estado alcoholizado, atropelló y mató a un ciclista, se dio a la fuga y minutos después protagonizó un segundo accidente donde murió. En este último siniestro una mujer sufrió fracturas.

El primer accidente sucedió este domingo en la localidad salteña de La Merced, sobre la ruta nacional 68, cuando el conductor embistió a un ciclista, lo mató y luego se dio a la fuga sin asistir a la víctima, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La secuencia fatal continuó minutos después cuando a los pocos kilómetros, en la curva de Sumalao, el mismo conductor protagonizó un segundo siniestro.

En dicha ocasión, conforme a lo informado por el medio El Tribunochocó de frente con un auto Volkswagen Gol Trend en el que iba una mujer que se dirigía a su trabajo.

Producto de este último siniestro el conductor falleció, mientras que la mujer resultó con fracturas expuestas, por lo que debió ser trasladada al hospital.

En un comienzo ambos casos generaron varios interrogantes hasta que las autoridades locales confirmaron que se trataban de accidentes protagonizados por un mismo conductor. (NA)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME