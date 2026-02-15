Ajedrez: el “Pimpoverano” fue para Martín Ponce | Infoeme
Domingo 15 de Febrero 2026
24°
21:40hs
Olavarría
24°
 deportes
 Ajedrez
 15 de Febrero de 2026

Ajedrez: el “Pimpoverano” fue para Martín Ponce

Martín Ponce se consagró campeón del “Pimpoverano” que finalizó días atrás.

En las instalaciones del Club Social concluyó el tradicional certamen veraniego que organiza la Federación de Ajedrez de Olavarría.

 

Martín Ponce se consagró campeón del “Pimpoverano” que completó las cinco rondas con más de medio centenar de trebejistas. El campeón logró 27 puntos y fue escoltado por Miqueas Echegaray, representante de la Escuela Municipal de Ajedrez y Bautista Arouxet de tan solo 8 años obteniendo 19 puntos.

 

También se premiaron a los mejores en Sub12 donde se consagró Francisco Venturini, y en categoría Sub15 con triunfo para Axel Santillán.

 

