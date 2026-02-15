Olavarrienses en Liga Argentina: jugaron dos, ganó uno | Infoeme
Domingo 15 de Febrero 2026
 deportes
 Liga Argentina
 - 15 de Febrero de 2026 | 11:25

Olavarrienses en Liga Argentina: jugaron dos, ganó uno

En la noche del sábado tuvo continuidad la Liga Argentina y fue con doble presencia olavarriense aunque un solo festejo.

Foto: 0223

Sigue adelante la Fase Regular de la segunda categoría del básquet nacional y fue con partidos en las dos Conferencias y festejo para el representante local que juega en Mar del Plata.

 

Unión sumó su segundo triunfo consecutivo en condición de visitante y se ilusiona con dejar la zona baja de la Conferencia Sur. En el Coliseo del Boulevard, derrotó a Cicilista Juninense por 86 a 85.

 

En el “Quincho”, que logró el triunfo con dos triples en los segundos finales, Mateo Macrini sumó 9 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 1 recupero en 20:15 minutos en la cancha.

 

Por otro lado, Jujuy Básquet no pudo aprovechar el envión anímico de derrotar al líder de la Norte y en el estadio Federación cayó ante Barrio Parque por 79 a 71.

 

Francisco Fornes, en los “Cóndores” sumó 7 puntos, 9 rebotes y 1 robo en 16:10 minutos.

 

