Impulsan una jornada ginecológica en el marco del Día de la Mujer en Sierra Chica

En ocasión de la conmemoración del Día de la Mujer, el Municipio, a través de la subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, llevará a cabo una campaña de PAP y gestión de turnos en el servicio de diagnóstico por imágenes para la realización de eco mamaria ginecológica. Dicha campaña se desarrollará en la localidad de Sierra Chica, específicamente en el CAPS Nº 4; los días 2, 3 y 5 de marzo.

Está destinada a mujeres de la zona, a partir de los 18 años de edad. Se requiere previa solicitud de turno, para lo cual deberán dirigirse al CAPS o comunicarse telefónicamente al 2284-536661, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

La propuesta es organizada por el Dr. Facundo Zurita y un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN, como parte del Módulo de Medicina General, Familiar y Comunitaria, que forma parte de la PFO (Práctica Final Obligatoria) de la carrera de Medicina. Estos últimos se encuentran realizando un trabajo en el área programática del CAPS Nº4, centrándose en la salud de la mujer, con el objetivo de promover medidas de prevención primaria y secundaria para el cáncer genito-mamario y la captación de las pacientes que se encuentran recibiendo métodos anticonceptivos y que no se han efectuado un control anual.

La campaña comprende los siguientes ítems:

-Realización de PAP.

-Orden médica para la gestión de turno para eco mamaria ginecológica.

-Consejería.

-Muestreo con una maqueta de aparato reproductor femenino para mostrar cómo se realiza un PAP.