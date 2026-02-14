La “Chingalán” perdió el primer “Superclásico” del año

El Riyadh Season Premier Pádel P1, certamen que abrió la temporada para los mejores deportistas del mundo concluyó con derrota en la definición para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán perdieron ante Arturo Coello y Agustín Tapia en el primer “Superclásico” de la temporada. Fue 6/4 y 6/2 en 1:05 minutos de juego.

Finalizada la participación en el certamen disputado en el Pádel Rush Arena de Riad, la “Chingalán” tendrá algunas semanas para preparar la revancha en el P2 de Gijón, primer torneo en España.