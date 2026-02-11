Olavarría y Loma Negra fueron incluídas en la Encuesta Permanente de Hogares

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se lleva adelante a través de la Dirección Provincial de Estadística (DPE) y bajo la coordinación nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en los aglomerados de Gran La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. A partir de este trimestre se suman de forma continua las siguientes localidades:

• Rivera (Adolfo Alsina)

• Chacabuco (Chacabuco)

• Olavarría y Villa Alfredo Fortabat (Olavarría)

• Necochea (Necochea)

• Pehuajó (Pehuajó)

• Punta Alta (Coronel Rosales)

• Dolores (Dolores)

• Monte Hermoso (Monte Hermoso)

• Salto (Salto)

• Mercedes (Mercedes)

• Trenque Lauquen (Trenque Lauquen)

• Junín (Junín)

• Lincoln (Lincoln)

• Luján (Luján)

• Ramallo (Ramallo)

• Tres Arroyos (Tres Arroyos)

• Campana (Campana)

• Pergamino (Pergamino)

• Zárate (Zárate)

• Chivilcoy (Chivilcoy)

• Tandil (Tandil)

• Coronel Pringles (Coronel Pringles)

• San Antonio de Areco (San Antonio de Areco)

• Baradero (Baradero)

La Encuesta Permanente de Hogares es un relevamiento estadístico nacional que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto a las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE), desde 1973, en todas las ciudades capitales y en los principales aglomerados urbanos del país, con el objetivo de conocer la situación social y económica de las personas y los hogares, con especial interés en cuestiones de trabajo y ocupación. Entre los principales datos que surgen de la EPH se encuentran:

* Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación.

* Distribución del ingreso (laboral y no laboral).

* Población y hogares en situación de pobreza (con ingresos inferiores a la Canasta Básica Total que calcula el INDEC).

* Población y hogares en situación de indigencia (con ingresos inferiores a la Canasta Básica Alimentaria que calcula el INDEC).

* Condiciones de la vivienda (tipo de material, acceso a los servicios públicos, cercanía a basurales o zonas inundables).

La colaboración de las y los entrevistados es fundamental para poder llevar adelante esta tarea y contar con información que permita diseñar mejores políticas públicas. El personal abocado a este operativo estará debidamente identificado con una credencial, en la cual consta nombre, apellido, DNI y rol. Las familias seleccionadas podrán corroborar su identidad accediendo a los siguientes sitios web: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Encuestadores o en la sección “Verificación de Encuestadores” en https://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/

Es importante remarcar que las y los encuestadores no solicitarán datos bancarios ni de tarjetas de crédito. Las viviendas entrevistadas fueron seleccionadas de forma aleatoria mediante técnicas de muestreo que se utilizan en todo el mundo. Los datos brindados por las y los encuestados están protegidos por la Ley Nacional 17622/68 y la Ley Provincial 14998/16 que impiden la difusión de datos personales. Toda la información se publica en forma de compilaciones de conjunto con fines estadísticos