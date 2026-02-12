Milei viaja a EE.UU. para participar de la primera sesión del Consejo de la Paz

El presidente Javier Milei viajará el próximo 19 de febrero a Estados Unidos (EE.UU) para participar de la primera sesión del Consejo de la Paz, creado por Donald Trump, para disuadir los conflictos regionales en zonas como la Franja de Gaza y reducir la influencia diplomática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La invitación de Trump al libertario ratifica la fortaleza de la alianza geopolítica que une a la Argentina con Estados Unidos, en un contexto donde el republicano remitió invitaciones al menos otros 26 líderes mundiales que integran el board. Así, Milei compartirá escenario con dirigentes de alto voltaje político a nivel internacional.

No obstante, los países más poderosos de Europa como Alemania, Francia, Reino Unido, España, entre otros, rechazaron la creación del Consejo de la Paz, tras alegar que sus intenciones geopolíticas se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU.

En ese marco, según adelantaron desde la administración libertaria, en la sesión del próximo jueves, el Presidente norteamericano buscará iniciar una discusión a fondo para definir la hoja de ruta que permita reconstruir la Franja Gaza y terminar con las operaciones terroristas de Hamas.

Vale recordar que, el plan para reconstruir Gaza es liderado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, y el enviado especial por Medio Oriente, Steve Witkoff, quienes negociaron con Israel y Qatar, representante de Hamas, un plan de paz de 20 puntos, que determinaba, entre otros puntos, la liberación de los secuestrados.

Además, el proyecto Kushner-Witkoff se articula en torno a cuatro ejes principales: transformación económica, reconstrucción por fases, gobernanza y seguridad. Todas etapas que serán supervisadas por el Consejo de la Paz.

Por caso, entre las metas financieras, el plan aspira a elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de la Franja de Gaza a más de USD 10.000 millones y aumentar el ingreso promedio anual por hogar a USD13.000, en la próxima década.

Frente a este escenario, en la reunión que mantendrán en el Salón Oval, Trump intentará aplacar los reparos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que considera a Turquía y Qatar sus principales enemigos, para avanzar con el plan de reconstrucción.

En ese contexto, desde Estados Unidos asumen que el cónclave será exploratorio para acercar a las partes y avanzar en la hoja de ruta. Por caso, cada mandatario invitado fijará su posición sobre el tema, y al cierre habrá una declaración final. Un formato similar al del G20.

Con respecto a la comitiva que acompañará a Milei, si bien todavía en definición, desde Casa Rosada aseguraron que se prevé que estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno.