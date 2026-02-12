Proponen reconocer a una vaca argentina que fue elegida como la mejor del mundo en su raza

Un proyecto ingresado en la Legislatura bonaerense propone distinguir a la vaca “Leave Blancanieves”, que se consagró como mejor Shorthorn del mundo, tras obtener el título “Champion of the World 2025”. El autor de la iniciativa, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Valentín Miranda, promovió una declaración para poner en valor el logro del ejemplar criado en la cabaña Santa Cecilia, en el partido de Trenque Lauquen.

El legislador correligionario propuso que la Cámara baja reconozca al ejemplar vacuno por el galardón internacional que obtuvo y afirmó que el premio constituye un orgullo para la producción agropecuaria y la ganadería bonaerense. En ese sentido, el representante de la Cuarta sección señaló que la distinción expresa un nivel de excelencia genética, sanitaria y productiva con alcance internacional.

A través de los fundamentos del proyecto, Miranda explicó que la iniciativa parlamentaria busca expresar el reconocimiento a “Leave Blancanieves”, luego de que la hembra criada en el distrito de Trenque Lauquen, alcanzara el máximo galardón global de su raza.

El ejemplar bonaerense resultó ganador de una competencia internacional que reunió a las grandes campeonas nacionales de los principales países productores de la variedad bovina Shorthorn. La reproductora de elite se impuso frente a representantes de Estados Unidos, Canadá y Australia, en el marco de una jura internacional que evaluó de manera integral las cualidades propias de esa genética.

La vaca premiada pertenece a la familia Ferrero, en sociedad con la familia Eyherabide, quienes desarrollan su trabajo en la cabaña Santa Cecilia de Trenque Lauquen. Por caso, el proyecto de Miranda subraya que la consagración es el resultado de un trabajo genético sostenido durante décadas en ese establecimiento bonaerense.

Vale precisar que la participación argentina en la instancia internacional fue posible luego de que “Leave Blancanieves” se consagrara dentro del “Gran Campeonato Hembra” de la Exposición Rural de Palermo. Este triunfo otorgó al animal, el derecho de representar al país en la denominada “Copa del Mundo” de la genética.

Según detalla la iniciativa, el establecimiento alojado en el oeste bonaerense alcanzó un dominio histórico dentro de la categoría Shorthorn al obtener el mismo premio en ocho de las últimas nueve ediciones de la Expo Rural, lo que evidencia una línea genética previsible, de alta calidad y con creciente reconocimiento en los mercados internacionales.

Por otro lado, el logro de “Leave Blancanieves” también recibió el respaldo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que envió sus “más sinceras felicitaciones” a las familias Ferrero y Eyherabide. La entidad agropecuaria remarcó el alcance internacional del galardón, y subrayó su importancia para el prestigio de la ganadería argentina.

“Este reconocimiento internacional honra no solo el esfuerzo, la dedicación y la visión de quienes integran ambos establecimientos, sino que también enaltece a la ganadería argentina, reafirmando su prestigio y competitividad en los más altos escenarios del mundo”, señalaron desde la dirigencia rural.

En la Argentina, la Shorthorn es reconocida como la “madre de las razas” por su carácter pionero en la historia ganadera nacional. Según la iniciativa de Miranda, esta genética se distingue por su estructura carnicera, su facilidad reproductiva y su capacidad de adaptación a diferentes condiciones productivas.

Finalmente, el proyecto apunta a que la Legislatura destaque logros que expresan el trabajo sostenido de los productores y la gravitación del interior bonaerense. En esa línea, el autor de la propuesta destacó el rol clave que cumple el sector agropecuario en el desarrollo económico provincial, y abogó por el respaldo de los legisladores para aprobar la declaración.