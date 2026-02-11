Edicto: citación del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 | Infoeme
Edicto: citación del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de REMIGIA EDERLI ORTIGOSA (DNI F 1189593).

