Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el "obstetra" de la dictadura

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata recibió este lunes la confirmación oficial sobre el deceso de Jorge Antonio Bergés en el sanatorio Urquiza de la ciudad de Quilmes. El médico policial de la provincia de Buenos Aires, que se encargaba de los partos dentro de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, murió a los 83 años bajo el régimen de prisión domiciliaria que mantenía desde hace tiempo.

bajo las órdenes directas de Miguel Osvaldo Etchecolatz durante los años del terrorismo de Estado en Argentina. El profesional de la salud intervino activamente en los nacimientos ocurridos dentro delque funcionó en las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús.

Tal como lo informó Página/12, el represor cargaba con múltiples condenas en su contra, incluida la pena de prisión perpetua dictada en marzo del año pasado. Al momento de su fallecimiento, el TOF 1 lo juzgaba por el secuestro y los tormentos padecidos por Jorge Julio López en la Comisaría 5°.

El organismo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) compartió un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "Juró cuidar la vida, pero se dedicó a robarla", fueron las primeras líneas del enunciado. "Condenado a prisión perpetua. Su familia pudo despedirlo. Acá seguimos sin saber dónde están nuestros familiares desaparecidos y nuestras hermanas y hermanos apropiados", reclamaron, en un reiterado pedido de justicia.

"Bergés tenía el beneficio del arresto domiciliario y estaba internado. En la foto está al lado del genocida Etchecolatz en un juicio por los crímenes que cometieron. Los dos murieron condenados a prisión perpetua. Se llevaron toda la información que seguimos exigiendo conocer", cerraron el mensaje con una foto con la imagen de ambos genocidas ante el tribunal.

"Bergés tuvo una estructura que le permitió apropiarse de los hijos y las hijas de las personas que están desaparecidas, pero, además, continuó utilizando esa misma estructura para el tráfico de niños y de niñas. Eso también marca que estamos hablando de continuidades que exceden los años del terrorismo de Estado", afirmó la auxiliar fiscal Ana Oberlin sobre el accionar delictivo del médico, incluso en democracia.

Teresa Laborde Calvo, que fue una beba que nació en un traslado forzoso, hoy es docente y activista por los derechos humanos y expresó su indignación tras conocer la noticia de la muerte del profesional. "Murió el 'obstetra del mal' sin decirnos dónde están los bebés que se robó", afirmó la mujer. "Ojalá se pudra en los anales de la historia como la escoria humana que fue", sentenció a través de una historia de Instagram.

El exmiembro de la Bonaerense se llevó secretos fundamentales sobre el destino de los nietos que las Abuelas de Plaza de Mayo buscan desde hace décadas. Su trayectoria incluyó procesos judiciales por las apropiaciones de Carmen Gallo Sanz y Pedro Nadal García, además de otros crímenes cometidos en el Circuito Camps.