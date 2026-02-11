El Municipio incorpora nuevo equipamiento para el mantenimiento de espacios verdes | Infoeme
Miércoles 11 de Febrero 2026 - 11:39hs
22°
Miércoles 11 de Febrero 2026 - 11:39hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 11 de Febrero de 2026 | 10:31

El Municipio incorpora nuevo equipamiento para el mantenimiento de espacios verdes

Se trata de la incorporación de 2 mini tractores cortacésped radio giro cero y 4 desmalezadoras.

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la entrega de nuevo equipamiento que será destinado para el mantenimiento de distintos espacios verdes de la ciudad de Olavarría.

Se trata de la incorporación de 2 mini tractores cortacésped radio giro cero y 4 desmalezadoras, que estarán a disposición de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad.

El intendente Maximiliano Wesner, junto a la jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el subsecretario de de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Carlos Bettiga, participaron de la entrega de los equipos, que tuvo lugar en instalaciones del depósito municipal, ubicado en barrio Pickelado.

Dichas herramientas serán utilizadas por personal municipal para desarrollar trabajos de mantenimiento en general en espacios de verdes de Olavarría (parques, plazas y paseos), tales como Parque Avellaneda, Parque Sur, y los barrios Educadores, Bancario y Los Robles, por mencionar algunos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME