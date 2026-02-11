El Municipio incorpora nuevo equipamiento para el mantenimiento de espacios verdes

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la entrega de nuevo equipamiento que será destinado para el mantenimiento de distintos espacios verdes de la ciudad de Olavarría.

Se trata de la incorporación de 2 mini tractores cortacésped radio giro cero y 4 desmalezadoras, que estarán a disposición de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad.

El intendente Maximiliano Wesner, junto a la jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el subsecretario de de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Carlos Bettiga, participaron de la entrega de los equipos, que tuvo lugar en instalaciones del depósito municipal, ubicado en barrio Pickelado.

Dichas herramientas serán utilizadas por personal municipal para desarrollar trabajos de mantenimiento en general en espacios de verdes de Olavarría (parques, plazas y paseos), tales como Parque Avellaneda, Parque Sur, y los barrios Educadores, Bancario y Los Robles, por mencionar algunos.