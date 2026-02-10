Emiten alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes en Olavarría | Infoeme
Martes 10 de Febrero 2026 - 20:25hs
Martes 10 de Febrero 2026 - 20:25hs
Olavarría
Infoeme
 comunidad
 10 de Febrero de 2026 | 20:05

Emiten alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para la noche de este martes en Olavarría.

De acuerdo al organismo, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h".

Por último, el SMN prevé valores de precipitación acumulado entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

