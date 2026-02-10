Qué penas recibió el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La jueza Dolly Fernández dio a conocer este martes la sentencia contra el Clan Sena, responsable de asesinar a Cecilia Strzyzowski el 2 de junio de 2023 en la ciudad chaqueña de Resistencia.
Las penas que recibieron los culpables
- César Sena: prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio), en carácter de autor.
- Emerenciano Sena: prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio), en carácter de partícipe necesario
- Marcela Acuña: prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio), en carácter de partícipe necesario.
- Fabiana Cecilia González: cinco años de cárcel por encubrimiento simple.
- Gustavo Obregón: cuatro años y meses de prisión por encubrimiento agravado.
- Gustavo Melgarejo: dos años y diez meses por encubrimiento simple.