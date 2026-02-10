Sufrió una descompensación e impactó de frente contra un limitador de altura frente a Loma de Paz

Este martes un joven manejaba un Volkswagen Vento, sufrió un descompesación e impactó de frente contra una de las columnas del limitador de altura frente al Cementerio Loma de Paz, sobre el Camino de Los Peregrinos.

De acuerdo a fuentes policiales, un hombre de 23 años ingresó desde la Ruta Nacional 226 en dirección a la Ciudad y por razones que -en un principio se desconocían- terminó impactando contra el limitador de altura y debió ser trasladado al Hospital Municipal con heridas de consideración.

Infoeme pudo confirmar que se trató de una descompesación y por esa razón el joven conductor perdió el control del automovil. Asimismo, los traumatismos se habrían producido por la activación del airbag y estaría fuera de peligro.