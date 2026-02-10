Sufrió una descompensación e impactó de frente contra un limitador de altura frente a Loma de Paz | Infoeme
Sufrió una descompensación e impactó de frente contra un limitador de altura frente a Loma de Paz

El siniestro vial se produjo este martes sobre el Camino de Los Peregrinos. Estaría fuera de peligro.

Este martes un joven manejaba un Volkswagen Vento, sufrió un descompesación e impactó de frente contra una de las columnas del limitador de altura frente al Cementerio Loma de Paz, sobre el Camino de Los Peregrinos.

De acuerdo a fuentes policiales, un hombre de 23 años ingresó desde la Ruta Nacional 226 en dirección a la Ciudad y por razones que -en un principio se desconocían- terminó impactando contra el limitador de altura y debió ser trasladado al Hospital Municipal con heridas de consideración. 

Infoeme pudo confirmar que se trató de una descompesación y por esa razón el joven conductor perdió el control del automovil. Asimismo, los traumatismos se habrían producido por la activación del airbag y estaría fuera de peligro.

