Este viernes se realizará una nueva edición de Mercados Bonaerenses “de tardecita” con productores locales

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, invita a participar de una nueva fecha de la feria del programa “Mercados Bonaerenses”.

En esta oportunidad, la edición “de tardecita” se llevará a cabo este viernes 13 de febrero, de 19:00 a 22:00 horas, en el Parque Mitre (Brown y Necochea).

La feria contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras, productos sin tacc, alfajores artesanales y productos agroecológicos.

Es importante aclarar que esta vez no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados.

Se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.