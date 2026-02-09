Violencia de género en Microcentro: aprehendieron a un hombre tras un grave ataque en una vivienda

Un grave episodio de violencia de género se registró en Microcentro durante la jornada del domingo, cuando un hombre de 38 años fue aprehendido tras agredir a una mujer en un departamento ubicado sobre calle Moreno. El hecho motivó la intervención del Comando de Patrulla luego de un llamado de emergencia al 911.

Según la información policial, el alerta fue realizado por un llamado que advertía que una mujer estaba siendo violentamente agredida dentro de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos escucharon gritos y pedidos de auxilio provenientes del interior del departamento, lo que confirmó la gravedad de la situación.

Al anunciar su presencia, el personal policial fue inicialmente rechazado por el agresor, quien se negó a permitir el ingreso. Tras insistir, los efectivos lograron acceder al inmueble y encontraron a la víctima tendida en una de las habitaciones, inconsciente, lo que generó una inmediata intervención para resguardar su integridad.

En ese contexto, el agresor se tornó hostil contra el personal policial, arrojando distintos objetos y resistiéndose al accionar de los efectivos. Durante el forcejeo, dos policías resultaron lesionados: uno sufrió un corte en un dedo y otro recibió golpes en el brazo derecho.

Pese a la violencia del ataque, los efectivos lograron reducir y aprehender al hombre, quien fue trasladado y alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. En el lugar se secuestraron varios elementos utilizados durante el hecho.

Entre los objetos recogidos se encontraban un cuchillo de 21 centímetros, un destornillador Philips de 12 centímetros, dos vasos de vidrio rotos y un teléfono celular, todos incorporados a la causa como elementos de interés para la investigación.

El hecho fue caratulado como “Lesiones” y “Atentado, Resistencia a la Autoridad y Lesiones”, con intervención de la UFI N.º 5, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales y del avance de la investigación.