8M: abrió la inscripción a los XV Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizó este martes la presentación oficial de la XV edición de los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda, que serán entregados el próximo 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

Durante la actividad se puso en valor la importancia de estos reconocimientos, destinados a visibilizar el compromiso, la trayectoria y el aporte de mujeres de la comunidad en distintos ámbitos sociales, culturales, educativos, productivos y solidarios.

Los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda son organizados por el Honorable Concejo Deliberante y están a cargo de la Comisión de Género, que este año está integrada por Guillermina Amespil (presidenta), Telma Cazot (secretaria) y Liliana Schwindt.

En ese marco, las concejalas convocaron a la comunidad a participar activamente del proceso de postulación y a reconocer a mujeres que, con su trabajo cotidiano, generan transformaciones y aportan al crecimiento colectivo de Olavarría.

La inscripción podrá realizarse de manera online a través del formulario habilitado y, quienes prefieran hacerlo de forma presencial, podrán acercarse a la Mesa de Entrada del Honorable Concejo Deliberante, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en Alsina 2785.

Asimismo, las integrantes de la Comisión de Género se abocarán a la identificación de proyectos colectivos liderados por mujeres que serán distinguidos con los Premios “Florentina Gómez Miranda”.

El lema elegido para esta edición es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, en consonancia con el tema propuesto por ONU Mujeres para el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 2026, que convoca a derribar barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia, como leyes discriminatorias, protecciones legales insuficientes y prácticas y normas sociales que vulneran los derechos de mujeres y niñas.

Las categorías de los Premios Dina Pontoni son: Compromiso con el Desarrollo Sociocomunitario; Compromiso con la política y los Derechos Humanos; Compromiso con el arte, la cultura y la espiritualidad; Compromiso con la educación, la ciencia, la tecnología y el ambiente; Compromiso con el derecho a la información y la comunicación; Compromiso con el deporte; Compromiso con la empresa, el comercio y la economía popular; Compromiso con el campo y la vida rural; Compromiso con la salud; y Compromiso con la igualdad y la equidad de género.

Formulario de inscripción online: https://forms.gle/77zURVCoecD4JSU69