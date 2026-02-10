“Olavarría en verano”: última clase de Gimnasia en los Parques

Este martes se realizará la última clase de la temporada estival de Gimnasia en los Parques, en el marco del programa “Olavarría en verano”.

La propuesta, libre, gratuita y muy convocante, es impulsada desde dicha dependencia y culmina este martes 10 en inmediaciones del Paseo de la Salud (Parque Mitre, Belgrano y Almirante Brown), a las 19:30 horas.

“Olavarría en Verano” es un programa municipal que propone un variado calendario de propuestas recreativas, deportivas, artísticas y culturales, con sede en diferentes espacios públicos de todo el Partido. Uno de los ejemplos más evidentes son las clases de gimnasia en los parques, que clase a clase cosechan la participación de decenas y decenas de personas.

Las jornadas son encabezadas por profesoras de la Dirección de Deporte Social, quienes llevan adelante rutinas pensadas para todo público, con el objetivo de quienes se acerquen puedan disfrutar de una tarde saludable pero también divertida y de vinculación social.

El único requisito para sumarse es concurrir con agua o hidratación.