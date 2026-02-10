“Olavarría en verano”: última clase de Gimnasia en los Parques | Infoeme
Martes 10 de Febrero 2026 - 12:43hs
32°
Martes 10 de Febrero 2026 - 12:43hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  comunidad
 - 10 de Febrero de 2026 | 11:56

“Olavarría en verano”: última clase de Gimnasia en los Parques

Este martes se realizará la última clase de la temporada estival de Gimnasia en los Parques, en el marco del programa “Olavarría en verano”.

La propuesta, libre, gratuita y muy convocante, es impulsada desde dicha dependencia y culmina este martes 10 en inmediaciones del Paseo de la Salud (Parque Mitre, Belgrano y Almirante Brown), a las 19:30 horas.

“Olavarría en Verano” es un programa municipal que propone un variado calendario de propuestas recreativas, deportivas, artísticas y culturales, con sede en diferentes espacios públicos de todo el Partido. Uno de los ejemplos más evidentes son las clases de gimnasia en los parques, que clase a clase cosechan la participación de decenas y decenas de personas.

Las jornadas son encabezadas por profesoras de la Dirección de Deporte Social, quienes llevan adelante rutinas pensadas para todo público, con el objetivo de quienes se acerquen puedan disfrutar de una tarde saludable pero también divertida y de vinculación social.

El único requisito para sumarse es concurrir con agua o hidratación.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME