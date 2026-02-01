Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos de febrero

El Banco Provincia renovó para febrero la oferta de beneficios de su billetera digital, Cuenta DNI, con los cuales los usuarios podrán aprovechar los descuentos en comercios, carnicerías, supermercados y mercados bonaerenses, en las cuales continuarán los beneficios por la temporada de verano.

A los beneficios habituales de Cuenta DNI, en el segundo mes del año tendrá lugar la promoción “Especial Comercios”, que incluye un 25% de descuento todos los días (con tope de reintegro de $10.000 por semana) valido para Havanna, parador Atalaya, Amalfi, Lucciano´s, Freddo, Churros El Topo, Le Park Entretenimientos, Grido, La Pinocha y Alpino, entre otros.

Con relación a los descuentos en carnicerías, pollerías y pescaderías, quizás el beneficio de Cuenta DNI más utilizado por los bonaerenses, la promoción tendrá lugar todos los viernes del mes, en línea con el 20% de descuento que ofrecen los comercios de cercanía.

De esta manera, el 20% de ahorro para los viernes tiene un tope semanal de ahorro de hasta $5.000, la cual se alcanza con compras superiores a los $25.000. En tanto, también continuarán las promociones especiales en supermercados, librerías y perfumerías.

Es preciso señalar que, las promociones y descuentos se aplican en todas las compras realizadas a través del código QR o Clave DNI con débito en cuenta. Asimismo, desde Banco Provincia aclararon que el beneficio “no aplica a clientes que registran atraso, en el pago de sus obligaciones, con el Banco”.

Cuenta DNI: las promociones y descuentos para febrero