Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos de febrero

Con la continuidad de promociones especiales por la temporada de verano, Cuenta DNI renovó los descuentos para febrero.

El Banco Provincia renovó para febrero la oferta de beneficios de su billetera digital, Cuenta DNI, con los cuales los usuarios podrán aprovechar los descuentos en comercios, carnicerías, supermercados y mercados bonaerenses, en las cuales continuarán los beneficios por la temporada de verano.

A los beneficios habituales de Cuenta DNI, en el segundo mes del año tendrá lugar la promoción “Especial Comercios”, que incluye un 25% de descuento todos los días (con tope de reintegro de $10.000 por semana) valido para Havanna, parador Atalaya, Amalfi, Lucciano´s, Freddo, Churros El Topo, Le Park Entretenimientos, Grido, La Pinocha y Alpino, entre otros.

Con relación a los descuentos en carnicerías, pollerías y pescaderías, quizás el beneficio de Cuenta DNI más utilizado por los bonaerenses, la promoción tendrá lugar todos los viernes del mes, en línea con el 20% de descuento que ofrecen los comercios de cercanía.

De esta manera, el 20% de ahorro para los viernes tiene un tope semanal de ahorro de hasta $5.000, la cual se alcanza con compras superiores a los $25.000. En tanto, también continuarán las promociones especiales en supermercados, librerías y perfumerías.

Es preciso señalar que, las promociones y descuentos se aplican en todas las compras realizadas a través del código QR o Clave DNI con débito en cuenta. Asimismo, desde Banco Provincia aclararon que el beneficio “no aplica a clientes que registran atraso, en el pago de sus obligaciones, con el Banco”.

    Cuenta DNI: las promociones y descuentos para febrero

    • Comercios de cercanía y carnicerías: 20% todos los viernes. Tope de $5.000 por semana, lo que equivale a un ahorro mensual de $20.000.
    • YPF Full: 25% todos los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Aplica para consumo familiar, pero no para el recargo de combustibles.
    • Especial Comercios Temporada de Verano: 25% todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana. Valido para Havanna, parador Atalaya, Amalfi, Lucciano´s, Freddo, Churros El Topo, Le Park Entretenimientos, La Pinocha, Alpino y el Parque de Mogotes, entre otros.
    • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
    • Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona (equivale a $26.700 en consumos).
    • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
    • Universidades bonaerenses: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
    • Perfumerías y Farmacias: 10% de descuento los miércoles y jueves sin tope de reintegro.
    • Supermercado Chango Más: 15% de descuento sin tope de reintegro todos los jueves, viernes y sábados.
    • Supermercados Día: 20% todos los lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000 por día
    • Supermercados Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro todos los miércoles.
    • Supermercados Toledo: 20% de descuento todos los miércoles sin tope de reintegro.

