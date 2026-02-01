Una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente con un camión en la ruta 51 | Infoeme
Domingo 01 de Febrero 2026 - 15:05hs
35°
Domingo 01 de Febrero 2026 - 15:05hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  policiales
 - 1 de Febrero de 2026 | 14:13

Una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente con un camión en la ruta 51

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el kilómetro 685 de la Ruta 51, en la zona de los puentes, en Bahía Blanca. El conductor del camión resultó herido.

El conductor de un camión resultó herido luego de que una casa rodante se desprendiera de una camioneta y chocara de frente contra el vehículo de mayor porte. El siniestro se registró el sábado por la tarde, alrededor de las 17.20, en el kilómetro 685 de la Ruta 51, en la zona de los puentes, en cercanías de Bahía Blanca.

Según informó el diario La Nueva, una camioneta Toyota Hilux conducida por joven de 33 años llevaba enganchada una casa rodante que, por causas que se investigan, se soltó, se cruzó de carril e impactó contra un camión Mercedes Benz al mando de hombre de 40, quien a raíz de la colisión sufrió heridas y debió ser trasladado a un centro médico para una mejor atención.

En el hecho también se vio involucrado otro camión, conducido por un hombre de 49 años, que no sufrió lesiones. A raíz del choque, el tránsito estuvo interrumpido y luego fue habilitado de manera parcial tras aproximadamente una hora.

Fuente: Agencia DIB

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME