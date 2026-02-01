Robó en una YPF de Olavarría, lo identificaron, allanaron su casa y lo detuvieron mientras veraneaba en Monte Hermoso

Un delincuente de 23 años fue detenido este viernes en Monte Hermoso luego de protagonizar un robo a mano armada en una estación de servicio y, tras ser identificado y comprobar su culpabilidad con un allanamiento, fue detenido en la ciudad de playa mientras estaba de vacaciones.

Según detallaron fuentes policiales a Infoeme, el pasado martes 27 de enero cuando el malviviente se acercó a la estación de servicio ubicada en la esquina de las avenidas Colón y Urquiza y le mostró un arma a un playero para robarle la billetera y huir.

A partir de dicho asalto a mano armada fue que comenzó una investigación encabezada por la Comisaría Segunda que permitió la identificación del sospechoso por lo que la Justicia aprobó una orden de allanamiento en la casa del sujeto que se efectivizó este viernes, arrojando resultados positivos con el secuestro de elementos de interés para la causa a cargo de la UFI N°10.

En tanto, cuando se realizó el allanamiento la policía supo que el ladrón, sobre el que la Justicia emitió una orden de detención por este hecho, estaba de vacaciones en una finca de Monte Hermoso por lo que se dio aviso inmediato al personal policial de dicha ciudad y rápidamente atraparon al sujeto y lo pusieron bajo custodia.

Una vez detenido el malviviente, se comprobó que sobre el mismo había un pedido de detención por otros delitos que cometió en Olavarría, en el marco de una causa caratulada como “Homicidio Críminis causa en grado de tentativa, robo agravado (uso de arma de fuego) y abuso de arma”.

El olavarriense quedó alojado en la dependencia policial de Monte Hermoso y luego fue trasladado a nuestra ciudad para ser indagado en el marco de la causa caratulada como "Robo Agravado".