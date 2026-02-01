Juegos y talleres para aprender sobre ciencia y medio ambiente de una manera divertida

El Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” es un sitio que promueve la reflexión, el aprendizaje y la acción colectiva en torno a temáticas ambientales, científicas y tecnológicas.

Está integrado por el Bioparque “La Máxima”, el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), la Reserva Natural Municipal Urbana y el Grupo de Observadores del Cielo Olavarría (GOCO).

La articulación y el trabajo conjunto de las diferentes áreas que comprenden al Polo, busca construir un espacio de diálogo de saberes y construcción de ciudadanía.

Con la finalidad de integrar distintas actividades educativas y recreativas, en el marco del programa “Olavarría en Verano” -impulsado por el Municipio de Olavarría- se organizaron distintos talleres denominados “El Polo te visita” con la finalidad de acercar las diferentes propuestas a las localidades del Partido de Olavarría.

De esta manera durante el mes de enero, “El Polo te visita” estuvo en el balneario de Colonia San Miguel, en Recalde y en Loma Negra, con juegos de estrategia del Museo de las Ciencias y actividades de educación ambiental.

En este sentido, el equipo del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” llevó adelante el taller en instalaciones del Club Loma Negra, con una importante participación de niños y niñas, con una propuesta complementaria a la actividad de pileta.

En la oportunidad además los chicos participaron de distintos desafíos de estrategia, de talleres orientados a promover la educación ambiental y exploraron el terrario del Bioparque, iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a los más pequeños sobre temas de ciencia y medio ambiente de una manera divertida y accesible.

Además, se busca visibilizar y difundir las propuestas del Polo Educativo, promoviendo el aprendizaje y la recreación en espacios cercanos a la comunidad.