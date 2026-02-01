Olavarría bajo aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes e intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 1 de febrero un aviso a corto plazo por fuertes tormentas que afectan a Olavarría y a otras localidades del centro de la provincia de Buenos Aires.

El alerta fue emitido a las 16:52 horas y tiene una validez de dos horas desde el momento de su publicación, por lo que se recomienda extremar precauciones durante este período.

Según informó el SMN, el fenómeno previsto incluye tormentas fuertes acompañadas de lluvias intensas, con la posibilidad de ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Este tipo de eventos puede generar inconvenientes como anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y daños puntuales provocados por el viento o el granizo.

Además de Olavarría, el aviso alcanza a las zonas de 25 de Mayo, Azul, Bolívar, General Alvear y Tapalqué, todas bajo las mismas condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde el organismo nacional indicaron que se trata de un fenómeno de evolución rápida, motivo por el cual se emiten este tipo de alertas de corto plazo para advertir a la población con inmediatez.

El SMN continuará monitoreando la situación y actualizará la información en caso de ser necesario, mientras se espera que las condiciones mejoren una vez finalizado el período de validez del aviso.