Tiene fecha y lugar la 2° Correcaminata Nocturna

La Subsecretaría de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Olavarría confirmó día y lugar para la 2° Correcaminata Nocturna del 2026, dentro del programa “Olavarría en Verano”.

El calendario de propuestas deportivas, recreativas, artísticas y culturales que de manera gratuita se brindan en distintos puntos de todo el Partido tendrá una nueva propuesta con la segunda Correcaminata Nocturna del 2026, que en esta edición tendrá como sede Sierras Bayas.

La actividad tendrá como punto de encuentro el Paseo del Mástil, ubicado en el acceso a la localidad serrana, frente al Monte de Los Fresnos. Se iniciará a partir de las 19:30, con una clase abierta de gimnasia, que será encabezada por profesoras del staff de la Dirección de Deporte Social.

Posteriormente, desde las de 20:30 horas, darán comienzo las carreras para los más chicos, pruebas de velocidad que serán protagonizadas por niños, niñas y adolescentes.

Luego, a las 21, llegará el momento más esperado con la largada de la Correcaminata, que tendrá una extensión de 3 kilómetros, con un recorrido pensado para ser realizado por todas las personas interesadas.