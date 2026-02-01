Oberá Tenis Club ganó en el gimnasio “Tatengue”

Oberá Tenis Club sigue sumando triunfos en la máxima categoría del básquet nacional y en Santa Fe, derrotó a Unión.

El “Celeste” venció 91 a 83 a Unión en el Ángel Malvicino en un duelo donde logró obtener la ventaja en la primera mitad y luego controlarla en el complemento.

En el equipo misionero que llegó a la 13° victoria en la temporada, Bruno Sansimoni aportó 9 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en 21:47 minutos y Agustín Brocal, que jugó 29:43, sumó 20 puntos, 1 rebote y 2 asistencias.