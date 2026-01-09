Speedway: en Bolívar, hubo podios olavarrienses

Cristian Zubillaga sigue cumpliendo buenas actuaciones en el campeonato estival que completó una nueva fecha en Bolívar y también se lució Thiago Mensi que ganó en su categoría.

En la pista del Club Santa Ana de San Carlos de Bolívar se corrió la 4° fecha de la competencia que cuenta con representantes locales y en la categoría principal de 500 cc., Cristian Zubillaga volvió a subirse al podio.

El piloto que marcha tercero en la tabla de posiciones, ocupó idéntico lugar en la Final disputada el pasado sábado luego de ganar sus series y la primera Semifinal. La victoria fue para Facundo Albin que llega a dos victorias en el internacional y el segundo puesto fue para el inglés Drew Kemp.

Por otro lado, Thiago Mensi logró la victoria en 200 cc. luego de ganar su serie. El oriundo de Olavarría fue escoltado por Martín Antoniano y Ezequiel Isnard.

La 5° fecha del campeonato estival que iba a disputarse en Bahía Blanca el pasado martes, fue suspendida por las malas condiciones climáticas.