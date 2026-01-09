El Fortín festeja los 45 años de la pileta

El Club Social y Deportivo El Fortín se encuentra de festejo y en la noche del venidero sábado, se festejarán los primeros 45 años de la pileta, epicentro de los veranos para socios, familias y vecinos del Barrio Luján.

El emblemático espacio, punto de encuentro para generaciones de niñeces, jóvenes y adultos, llevará a cabo un gran festejo desde las 20:00. La jornada contará con servicio de cantina y bandas en vivo, en un marco pensado para compartir y disfrutar en comunidad.

Desde la institución invitan a socios y vecinos a ser parte de esta celebración especial, que rinde homenaje a 45 años de uno de los sectores más importantes y representativos del Club El Fortín.

Fuente: prensa El Fortín