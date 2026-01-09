El CECO brindó con las familias del nuevo barrio con una fiesta popular

A finales de 2025, el Centro Empleados de Comercio de Olavarría brindó junto a los vecinos y vecinas y trabajadores del CECO III a modo de festejo de cierre de año y para poner el broche final a la obra. A través de una convocatoria que se llevó adelante en el propio obrador del nuevo barrio, estuvieron presentes los miembros de la comisión directiva del sindicato, representantes de las empresas constructoras, proveedores e ingenieros.

En el acto se proyectó un video documental denominado Crear Comunidad que refleja todo el camino recorrido para lograr la concreción del barrio CECO III. Allí se refleja el paso a paso, las gestiones realizadas con la provincia y el municipio, el inicio y los avances de la obra, el trabajo de la institución y la emoción de los nuevos vecinos que lograron cumplir el sueño de la casa propia y que comenzarán un nuevo año en su propio espacio.

Guillermo Santellán, al frente de la obra social de comercio, tomó la palabra en representación del CECO destacó la figura del secretario general del gremio Miguel Santellán, y de la importancia del rol de la familia en los primeros cuidados, la crianza y los primeros pasos de las personas. “No debemos tener miedo en dar los primeros pasos, porque estando unidos los trabajadores y siempre protegidos por este sindicato, seremos lo suficientemente fuertes para lograr nuestros objetivos”.

La ceremonia también contó con la presentación del destacado músico Martin Barraza quien es además empleado de comercio y afiliado al sindicato, y por supuesto con decenas de beneficiarios junto a sus familias.

De esta manera, el gremio mercantil finalizó un gran año con concreción y desarrollo de un nuevo barrio de la ciudad, gestionado en conjunto con la Municipalidad de Olavarría y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre quienes lograron la entrega de las cien viviendas y la solución habitacional definitiva para cien familias de la ciudad.