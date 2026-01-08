Incendio en el geriátrico: el PRO realizó un pedidos de informes a Kicillof y a Wesner

El diputado provincial Martin Endere y los concejales de los bloques PRO y Juntos por Olavarría expresaron "un profundo dolor ante el trágico incendio ocurrido en un geriátrico de nuestra ciudad, que provocó el fallecimiento de dos personas y dejó a otras internadas. Acompañamos con respeto y solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas en este momento de enorme tristeza”.

Además, agradecieron y reconocieron “el rápido y comprometido accionar de los Bomberos Voluntarios, del personal de salud y de todos los trabajadores que intervinieron en la emergencia, cuya labor fue fundamental para asistir a las personas afectadas y evitar consecuencias aún mayores”.

Asimismo, Endere solicitó al gobernador Axel Kicillof un pedido de informes tras los mencionados hechos sucedidos en el geriátrico “La Sabiduría”.

“Estas instituciones no son inspeccionadas, no se brindan habilitaciones nuevas desde hace años, y tampoco articulan con los municipios para realizar este tipo de inspecciones cuando el art. 15 de la ley 14.623, de alguna manera, les impone una concurrencia en la responsabilidad sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones”, expresó Endere.

“Por eso, pedimos, a través del Ministerio de Salud, que se informe Si la Municipalidad de Olavarría, en la concurrencia de responsabilidad que le asigna el segundo párrafo del art. 11 de la Ley 14.623, realizó algún tipo de informe sobre el estado del geriátrico “La Sabiduría” a la cartera sanitaria”, agregó.

En este sentido, los bloques de concejales del PRO y Juntos por Olavarría también solicitarán un pedido de informes al intendente Maximiliano Wesner para que brinde información detallada sobre la situación del geriátrico, los mecanismos de control vigentes y las actuaciones realizadas.

“Consideramos imprescindible que se esclarezcan con total transparencia las condiciones en las que funcionaba este establecimiento, particularmente en lo referido a su habilitación, los controles realizados y las responsabilidades que correspondan a cada nivel del Estado”, añadieron.

Tanto los concejales como el legislador bonaerense explicaron que “sin perjuicio de las competencias provinciales en materia de habilitación, entendemos que el municipio tiene un rol ineludible en el control, la fiscalización y la prevención, especialmente cuando se trata del cuidado de personas mayores”.

“Creemos que en momentos como estos la comunidad espera de sus autoridades explicaciones claras y una actitud de responsabilidad, más que intentos de deslindar culpas. La seguridad y el resguardo de nuestros adultos mayores deben ser una prioridad permanente de la gestión pública”, finalizaron.