Este viernes habrá una nueva edición de “Mercados Bonaerenses” con productores locales

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa que este viernes 9 de enero se llevará a cabo una nueva jornada del Programa Mercados Bonaerenses.

Se trata de una edición de “tardecita”, que se llevará a cabo desde las 19 a las 22 horas en el Parque Mitre, más precisamente sobre A. Brown y Necochea.

La feria contará con la participación de productores locales, entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras, productos sin tacc, alfajores artesanales y productos agroecológicos. Es importante destacar en la ocasión no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados.

El Programa “Mercados Bonaerenses”, que es desplegado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en todo el territorio de la provincia.

Por último, se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.