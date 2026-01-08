“Olavarría en Verano”: Este fin de semana disfruta del Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” | Infoeme
“Olavarría en Verano”: Este fin de semana disfruta del Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”

El Municipio invitó a toda la comunidad a participar de las propuestas que integran “Olavarría en Verano”, el Programa de actividades abiertas y gratuitas para disfrutar de la ciudad y las localidades durante las vacaciones.

El Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” será uno de los espacios donde se podrá disfrutar de atractivas propuestas. Una de las mismas se llevará a cabo el sábado 10 de enero, desde las 20:30, en el Museo de Ciencias “Ing. Rita Toniutti” y consistirá en una jornada de Observación del Cielo, para poder ver el planeta Júpiter.

Será libre y abierta a todo público, por orden de llegada. Se desarrollará en principio una charla informativa, para conocer conceptos y datos acerca de la astronomía observacional, para luego ver a través del telescopio.

Noche Flúor

También durante el fin de semana se llevará a cabo en el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” la denominada Noche Flúor, que tanto el sábado como el domingo podrá disfrutarse a partir de las 20 horas.

En la ocasión se brindarán dos talleres que funcionarán en simultáneo, abordando temáticas típicas del espacio. Será, por un lado, la Megafauna flúor, que consistirá en una visita a la la sala de Megafauna, que estará intervenida especialmente para la presentación.

A la par, estará “Astro Flúor”, un taller artístico que se dictará en la sala de astronomía del Museo.

Personas interesadas deberán anotarse en el lugar, por orden de llegada. Cupos limitados.

Horarios del Polo

Museo de las Ciencias:

- Martes a viernes: 8 a 14 horas

- Sábados y domingos: 18 a 20 horas

Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT):

- Lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Bioparque:

- Martes a domingo de 8 a 20 horas

Reptilario, domingos  de 15 a 18 horas

