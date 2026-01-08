Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

Una mujer que fue víctima de un intento de femicidio en el barrio San Jacinto de Mar del Plata y, ante las agresiones recibidas, se tiró desde un primer piso para escapar y sufrió

El hecho sucedió en un departamento del barrio San Jacinto, al sur de Mar del Plata. La mujer, de 38 años, denunció que su novio, de 36, le propinó una golpiza y la amenazó con “romperle la cabeza” con una pala.

La víctima, en un intento desesperado por huir, se tiró desde el balcón del primer piso y sufrió una grave lesión. El atacante salió a la vereda y la arrastró hacia el departamento otra vez, pero dado el estado de la mujer, debió llevarla a un centro de salud.

La mujer ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece hospitalizada. En tanto, el novio y atacante, intentó agredir al personal médico porque no lo dejaron ingresar al nosocomio.

La fiscal Florencia Salas, de la UFI Nº1, fue notificada de los hechos y ordenó la aprehensión del hombre por el delito de "femicidio en grado de tentativa". El sujeto fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y será indagado en las próximas horas.

Según comunicaron fuentes judiciales a Mi8, el hombre tiene antecedentes por agresiones perpetradas contra una pareja anterior.